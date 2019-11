“Criteri conguaglio da rivedere”, sindaci vogliono stoppare bollette “d’oro”: decisa costituzione Ati

Gela. Le bollette “d’oro” degli ultimi mesi vanno congelate e se ci saranno i presupposti, annullate. I sindaci di tutta la provincia di Caltanissetta, compreso l’avvocato Lucio Greco, l’hanno chiesto a gran voce al prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, presente all’incontro da lei stessa voluto. Da tempo, ormai, soprattutto in città, monta la protesta contro il caro bollette e i disservizi idrici. La scorsa settimana, il sindaco Greco ha portato la questione in consiglio comunale. La verifica con il prefetto si è protratta per diverse ore. “Dovrebbe essere l’Ato idrico a controllare ma no lo fa – dice Greco – perché lamenta l’assenza di personale. Però, abbiamo chiesto una riverifica dei parametri di calcolo”. Tra i più convinti nel chiedere controlli sui metodi adottati per il conguaglio, ci sono i sindaci del sud della provincia, a cominciare da Greco e dal primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. I numeri stratosferici messi in bolletta dai funzionari di Caltaqua, l’azienda italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato, non convincono nessuno. Se dovessero essere confermate quelle cifre, allora per i sindaci Caltaqua dovrà autorizzare una dilazione nel tempo dei pagamenti. “Chi necessita di una dilazione può recarsi negli uffici di Caltaqua e chiedere di aderire firmando un modulo – aggiunge Greco – potrà pagare, spalmando l’ammontare in un lasso di tempo di un anno”. I sindaci, intanto, un primo passo sembra lo stiano muovendo, il prossimo 5 dicembre si riuniranno a Caltanissetta per costituire l’Ati, che già da tempo avrebbe dovuto superare i sistema dell’Ato. In questo modo, l’obiettivo sarebbe di rafforzare i controlli su Caltaqua, cosa che l’Ato non riesce a fare.