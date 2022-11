Cronoprogrammi e scadenze precise, “un gruppo di lavoro stabile per Pnrr e Qualità dell’abitare”

Gela. Scadenze precise, cronoprogrammi da rispettare senza sforare e l’impegno politico ad assicurare un gruppo di lavoro stabile che possa portare avanti i capitoli Pnrr e “Qualità dell’abitare”. Sono sostanzialmente questi i punti della ripartenza che sono stati fissati oggi, al termine di un incontro convocato in presenza del dirigente Antonino Collura, di tutti i tecnici e i funzionari che si occupano dei progetti, degli assessori Terenziano Di Stefano e Romina Morselli e dei consiglieri della commissione sviluppo economico. Il primo tassello l’ha messo, già ieri, il dirigente che ha dato il via libera per otto incarichi da affidare a professionisti esterni che dovranno seguire passo dopo passo tutta l’attività propedeutica, compresa quella della progettazione. “La mia richiesta è stata semplice – dice Di Stefano – ho domandato a tutti i presenti se ci sia effettivamente la volontà di portare avanti un lavoro che potrebbe cambiare il volto di buona parte della città. Il riscontro è stato favorevole e il dirigente ha colto la sfida. Ci sono finanziamenti fondamentali e si deve proseguire senza alcuno stop. I professionisti esterni saranno individuati in base agli avvisi che stanno per essere pubblicati. Poi, c’è già il gruppo di lavoro di “Agenda Urbana” che seguirà le procedure e prima possibile bisognerà procedere con la progettazione. Pensiamo ad un concorso di idee, insieme agli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti. E’ necessario un sacrificio da parte di tutti. Lo dobbiamo alla città. Ci siamo impegnati a fare in modo che il gruppo di lavoro non venga depotenziato”. Collura, in presenza sia della parte politica che di quella tecnica, ha fatto una disamina dei progetti, a partire da quelli rientranti nel programma “Qualità dell’abitare”, con un finanziamento complessivo da trenta milioni di euro. Di Stefano ha posto anche la priorità della riqualificazione di Montelungo, finanziata con cinque milioni di euro per “Rigenerazione urbana”. “Ci sono scadenze e vanno rispettate – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – tutti dobbiamo metterci a disposizione. La situazione non è facile ma questi finanziamenti possono veramente cambiare la città. Devono diventare lavori concreti. Credo molto nella collaborazione. Il dirigente ha fatto una disamina completa. Ho piena fiducia anche nel coinvolgimento della commissione sviluppo economico, che ha sempre fatto da sprone positivo. Noi, politicamente, ci impegniamo a fare in modo che il gruppo di lavoro non perda risorse umane, magari da trasferire in altri settori. Vogliamo che sia un’attività duratura e portata avanti da un gruppo stabile”.