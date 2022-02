Cucce per cani e gatti randagi, collocate in città dall’assessore e dalle associazioni

Sia Licata che i volontari vigileranno, soprattutto per evitare che qualche malintenzionato possa decidere di rubare le cucce, come troppo spesso è accaduto in città per altre iniziative del Comune. Sono state collocate sia in zone periferiche, come a ridosso del tribunale, ma anche in quartieri come Caposoprano (dove è presente una colonia felina) e Macchitella.