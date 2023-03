“Da Casciana patetica propaganda su porto”, Greco: “Non decide nulla, sale solo sul carro dei vincitori”

“La sua trasferta a Palermo, insieme alla commissione che presiede – dice ancora riferendosi al consigliere Casciana – è solo una patetica azione propagandistica che non ha alcuna concreta finalità se non quella di una pubblicità a basso costo. È vero, tra le varie istituzioni bisogna mantenere un dialogo continuo e proficuo ma questo non può essere affidato a chi non ha alcun potere decisionale e non rappresenta l’amministrazione, la sola a poter prendere impegni di qualsiasi natura. In momenti così difficili, come quelli che stiamo attraversando, ci vogliono comportamenti seri e responsabili”. Il tavolo in Regione ottenuto dalla commissione presieduta dal consigliere FdI viene analizzato dal primo cittadino come un tentativo politico di mettere in disparte l’amministrazione comunale, che sul porto sta interagendo anche con la prefettura e con l’Autorità della Sicilia Occidentale. Più volte, il sindaco è intervenuto pubblicamente per fare in modo che il caso non finisse nuovamente tra i meandri della burocrazia, che comunque ancora adesso sta zavorrando la procedura. Probabilmente, l’avvocato vuole tracciare un confine ben delineato, per non farsi mettere spalle al muro da esponenti di un centrodestra, che continua a sentire come propria casa politica.