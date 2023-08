“Da Morselli solo parole offensive”, Trainito: “Commissario Asp ha preso impegni precisi”

Gela. “Il consigliere Morselli è abituato al populismo e spesso si lascia andare a dichiarazioni scomposte. Accade anche in consiglio comunale soprattutto quando si toccano nervi scoperti”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito ritorna su quanto riferito ieri dall’esponente di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli che ha del tutto disconosciuto l’iniziativa dell’incontro che l’azzurro ha avuto con il commissario Asp Alessandro Caltagirone sulle attuali emergenze dell’ospedale”Vittorio Emanuele”. “Le solite dichiarazioni offensive da parte di Morselli, non mi stupiscono – continua Trainito – la credibilità delle iniziative istituzionali sicuramente non la certifica lui che perde qualsiasi freno inibitorio quando c’è da difendere un sindaco ormai politicamente finito e dimissionario. Mi onoro di presiedere la commissione sanità e fino a prova contraria posso decidere di incontrare il commissario Asp che ieri ha preso impegni precisi e circostanziati sull’ospedale”. Trainito insiste sulla questione politica. “Non è la prima volta che il consigliere Morselli trova il tempo per attacchi furibondi contro esponenti di Forza Italia – aggiunge – questa volta è toccato a me che sono il capogruppo. Ne prendiamo atto, serenamente”.