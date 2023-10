“Sul dissesto ho avuto ragione”, Trainito: “Riequilibrio impossibile, solo egoismo del sindaco”

Gela. La virata netta verso la dichiarazione di dissesto dell’ente comunale sta inevitabilmente condizionando anche partiti e aree politiche. Dall’opposizione, il capogruppo FI Rosario Trainito non lascia nessun margine al sindaco Lucio Greco e all’amministrazione. “È stato un inutile accanimento – spiega – lo dissi mesi fa, il tentativo di riequilibrio era solo un atto egoistico del sindaco e così è stato. Il dissesto era la strada da prendere subito per risolvere la situazione finanziaria in maniera drastica. La città è stata vittima dell’ego di questo sindaco che a tutti i costi ha allungato il brodo, facendo perdere soldi con nomine di esperti, strapagati”. Il presidente della commissione sanità ribadisce il concetto. “Quello che ho detto più volte nei mesi scorsi non era affatto campagna elettorale – continua – era tutto basato su elementi concreti. Adesso, non a caso, siamo al dissesto”.