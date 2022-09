Danni ai campi del progetto sociale Open Housing, Greco: “Atti vigliacchi”

“Quando pensiamo di aver visto tutto il male possibile, qualcuno alza ulteriormente l’asticella in maniera inimmaginabile e va a colpire soggetti impensabili, impegnati a favore della collettività e dei più fragili. Voglio esprimere la mia ferma condanna nei confronti dei vili atti vandalici perpetrati, negli ultimi giorni, ai danni del campo di girasoli coltivato da giovani coinvolti nel progetto Open Housing. Tutta la mia solidarietà va a Luciana Carfì, presidente del circolo Arci-Le Nuvole, e responsabile del progetto, partito nel 2020 con il sostegno della Fondazione “Con il Sud”, e che sta portando importanti risultati non solo nel campo della produzione dell’olio di girasole, ma anche nell’ottica del recupero dei terreni agricoli abbandonati e dell’inserimento di soggetti in difficoltà nel mondo del lavoro. Adesso – dice Greco – a causa di questi gesti riprovevoli, ci si dovrà fermare per chissà quanto tempo, con tutte le conseguenze del caso, economiche ma soprattutto sociali. E’ un fatto inaccettabile, che lascia davvero l’amaro in bocca e mi auguro che, essendo già stata presentata formale denuncia alle forze dell’ordine, queste ora riescano a risalire ai responsabili di queste azioni vigliacche e ad assicurarli alla giustizia. Alle vittime vorrei dire di non demoralizzarsi. Se c’è qualcosa che caratterizza realtà come il circolo Arci-Le Nuovole è proprio la resilienza, la capacità di rialzarsi e resistere di fronte alle avversità. Anche quelle che arrivano proprio dalla mente umana”.