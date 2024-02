Danni da siccità nelle campagne, parte iter per le denunce di sinistro

Palermo. Per andare incontro agli agricoltori che stanno patendo i danni generati dalla siccità si prevedono dei sostegni, con fondi regionali. La denuncia di sinistro per danni alle produzioni agricole causate dalla siccità deve essere presentata in forma telematica direttamente sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it.

Gli agricoltori (utenti qualificati SIAN), possono accedere alla Piattaforma My AgriCat in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Questa rappresenta l’unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.

Il Fondo mutualistico nazionale AgriCat copre i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità).