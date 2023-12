Degrado palazzine, il sindaco scrive allo Iacp: “Vanno effettuati inteventi immediati”

Gela. Le palazzine popolari di via Rio De Janeiro e via Arica, nel quartiere Scavone-Santa Lucia, sono in stato di degrado e abbandono. Il sindaco Lucio Greco ha chiesto al commissario dello Iacp di Caltanissetta, Pasquale Mistretta, di intervenire. Già in passato il primo cittadino aveva segnalato come, dopo la demolizione dei ruderi delle vecchie palazzine, non si era provveduto a completare le opere di demolizione, smaltimento e bonifica delle macerie rimaste. “Mi era stato assicurato – dice il sindaco – che dopo il superamento del contenzioso con la ditta incaricata, tutto si sarebbe risolto positivamente ma a distanza di anni debbo rilevare come questo non sia affatto accaduto. L’area continua ad essere ricettacolo di rifiuti pericolosi in un contesto di grave precarietà e degrado che mette a rischio l’incolumità delle decine di famiglie che risiedono nelle case popolari. Occorre un intervento urgente di bonifica ma anche di manutenzione straordinaria delle abitazioni occupate. Se è vero, come riportano anche alcune testate giornalistiche in questi giorni, che gli ultimi interventi effettuati dallo Iacp risalgono al 2007, comprenderà come la situazione sia grave. Non poche volte i residenti di Scavone si sono rivolti al sottoscritto in quanto sindaco di questa città per lamentare tutte le difficoltà esistenti”. La nostra testata ha rilanciato la questione.