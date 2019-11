Dem al contrattacco, “Musumeci non è interlocutore Mancuso gli dica di restituire i soldi”

Gela. “Musumeci non è un nostro interlocutore. Ha solo sottratto soldi che spettano di diritto alla città”. Il Pd locale chiude ad ogni tipo di mediazione con il governo regionale e il segretario cittadino Peppe Di Cristina ha usato toni molto duri. L’ha fatto davanti al deputato regionale Anthony Barbagallo, componente della commissione bilancio all’Ars, che avrà un ruolo forse decisivo rispetto all’iter del provvedimento che definanzia trentatré milioni di euro. Soldi previsti nel Patto per il Sud, ma che il governo ha tagliato, causa ritardi nella progettazione esecutiva. Per i dem, però, si tratterebbe solo di un escamotage politico per trasferire i soldi nell’area di riferimento di Musumeci, il fortino catanese. L’ex deputato regionale Lillo Speziale, nel corso dell’assemblea, ha parlato di “clientelismo”. Di Cristina la stoccata l’ha data a tutti, compresa la maggioranza della quale il Pd fa parte, a sostegno del sindaco Lucio Greco. “Se Greco non farà ricorso al Tar contro il provvedimento – ha detto – allora, lo faremo noi. Nessuno deve fare il furbo in maggioranza”. Una “missiva” politica non l’ha risparmiata neanche al deputato regionale Michele Mancuso, altra costola di riferimento dell’alleanza di Greco. “Dato che è l’unico deputato regionale del territorio a supporto del governo Musumeci, e ci tiene a sottolinearlo – ha continuato piuttosto contrariato dalle parole di oggi dell’alleato Mancuso – allora, dica a Musumeci di restituire subito i soldi che toccano a Gela e che sono stati scippati”. Barbagallo, che ha parlato anche per conto del commissario del partito Alberto Losacco, ha ribadito che la procedura usata per definanziare i trentatré milioni di euro del Patto per il Sud “è in palese violazione della legge”, dato che non è stato chiesto il parere preventivo della commissione bilancio.