Depurazione, vanno avanti lavori a Macchitella: rete fognaria Manfria è la grande assente

A rimanere senza coperture è un altro progetto fondamentale, quello della rete fognaria della zona balneare. “La Regione, dopo tante promesse e presunti impegni – dice il senatore Pietro Lorefice – non ha ancora individuato le risorse per questa opera. Sarebbe stato possibile portare avanti in parallelo i cantieri per la rete idrica e quelli per la rete fognaria. Così, invece, non sarà”. Gli unici sviluppi si sono avuti per il sistema di collettamento verso il depuratore di Macchitella, che sarà rafforzato proprio per le aree balneari e gli insediamenti abitativi più recenti. Nel recente passato, il sistema di depurazione locale è finito sotto infrazione e anche per questo si è resa necessaria un’accelerazione netta con l’intervento del commissario nazionale.