Di Dio rompe con FI: “Lascio il partito, Mancuso l’ha completamente commissariato”

Gela. I colpi di scena, in maggioranza, non mancano affatto. Se tanti pro-Greco attendono di capire quale sarà l’esito della crisi, aperta dalle dimissioni dell’ingegnere Giovanni Costa, Forza Italia invece incassa l’addio del capogruppo Luigi Di Dio. Il consigliere ha detto basta. Non farà più parte del gruppo e del partito. Un addio ufficiale, maturato dopo una riunione, tenutasi ieri. Di Dio non condivide affatto un’organizzazione tutta imperniata sul deputato regionale Michele Mancuso. Di Dio, alla sua seconda esperienza all’assise civica, aveva già sollevato forti critiche sulla riconferma, in giunta, dell’assessore Nadia Gnoffo, sostenuta da Mancuso. Ha chiesto di mettersi intorno ad un tavolo, per cercare di dare più autonomia al gruppo locale. L’obiettivo era un cambio di metodo, con “più democrazia”. Così, però, non è stato. “La riunione si sarebbe dovuta tenere, come era stato deciso anche dal coordinatore cittadino, aperta ai primi dei non eletti – dice Di Dio – invece, Mancuso si è opposto e il coordinatore Vincenzo Pepe si è semplicemente adeguato al diktat. Sono stanco di situazioni che si ripetono, sempre uguali. Il parlamentare regionale del partito decide e dispone, senza alcuna autonomia per il partito locale. Vuole solo mantenere ciò che ha. Per me, non ci sono più le condizioni politiche per andare avanti. Lascio il partito e in consiglio comunale sarò indipendente”. Di Dio valuterà, anche con il suo gruppo. “La maggioranza? Al momento, sono indipendente e rimango in maggioranza. Valuterò, comunque, anche questa collocazione”, aggiunge.