Di Paola: “La Regione si ricorda del museo ma dimentica via Bresmes e il museo del Mare”

La vicenda giudiziaria che ha accompagnato il museo del mare è stata chiusa, ora è necessario confermare le somme stanziate, proseguire con l’appalto aggiudicato e dare inizio ai lavori ma su questi passaggi non ci sono ancora riscontri”.

“L’altra questione – aggiunge Di Paola – è stata purtroppo ‘risolta’ solo in apparenza: parlo degli scavi archeologici nel centro della città, in via Bresmes, dove l’antica cisterna venuta alla luce durante i lavori alla rete idrica attende di essere ulteriormente esplorata e valorizzata, mentre al momento l’unica decisione presa è di proteggere quel che è stato rinvenuto e coprire gli scavi. Come dire che ‘è stato messo un tappo’, senza che il sito possa diventare fruibile. Una ferita aperta, che non vogliamo venga dimenticata”, conclude Di Paola.