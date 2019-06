Centro per l’impiego rimane in città, “nessuno sfratto ma risparmieremo 200 mila euro d’affitto”

Gela. “Il Centro per l’impiego non è stato sfrattato né la città perderà il servizio. Stiamo solo risparmiando 200 mila euro d’affitto”. L’assessore Grazia Robilatte esclude che possano esserci ripercussioni sui servizi assicurati dal Centro per l’impiago. A breve, però, dovrà concretizzarsi il trasferimento nei locali comunali di via Marsala. “Gli uffici del settore tributi e bilancio avranno sede direttamente in municipio – continua l’assessore al patrimonio – dato che è stata ristrutturata un’intera ala. Negli uffici di via Marsala lasciati liberi dai funzionari del settore tributi, verrà trasferito il Centro per l’impiego”. Per l’assessore, non ci sarà alcun rischio di perderlo.