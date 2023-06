Dimissioni Greco, c’è chi spinge verso questa direzione: Di Dio, “con commissario ci sarà dissesto”

Ancora una volta Di Dio ha fatto riferimento a chi ha governato insieme al sindaco e ora si trova all’opposizione “come se non avesse mai governato”. “Un nuovo commissario per la città sarà un danno – ha aggiunto – oggi una riflessione sul ruolo che noi svolgiamo va fatta. Siamo stati eletti per rappresentare i cittadini. La sfiducia politica è già stata data al sindaco. Il commissario metterà il Comune in dissesto. Non farà scelte. Taglierà i rami che lui considera secchi. Non permettiamolo”.