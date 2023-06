FdI chiude esperienza Greco, Faraci (Una Buona Idea): “Sempre coerenti, cambi casacca sono un danno”

“Una macchina amministrativa bloccata”, è intervenuto il civico Rosario Faraci. “Ma non accetto che chi ha cambiato casacca non si assuma le proprie responsabilità”, ha proseguito. “Non ci siamo mai sottratti dalle responsabilità. Chi ha avuto rappresentanti in giunta ora invece parla di responsabilità di altri”. “La burocrazia dovrebbe interrogarsi – ha aggiunto Faraci – la gestione dell’ente non è stata fatta negli anni. Una quota parte diresponsabilità ce l’ha chi ha operato in questo modo”. L’opposizione, sia quella di centrodestra sia quella di centrosinistra, ha deciso di chiudere anticipatamente l’esperienza amministrativa del primo cittadino. Neanche i civici che l’avevano appoggiato quattro anni fa credono in prospettive possibili per la giunta. Greco ha lasciato l’aula.