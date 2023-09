Dirigenti, crisi piena: ok a Montana per la prefettura di Agrigento, altro interim a Collura

Gela. La dotazione di organico, tra le fila dirigenziali dell’ente comunale, si connota per l’assoluta carenza di personale. I dirigenti sono numericamente ai minimi e la situazione finanziaria del municipio non permette altre scappatoie. Un’emorragia burocratica più volte sottolineata dal sindaco Lucio Greco e dagli assessori, che si sono rivolti anche al ministero. Palazzo di Città dovrà fare a meno anche del dottor Giuseppe Montana, già comandante della polizia municipale. E’ stata accolta la richiesta del Ministero dell’interno per far sì che lo stesso Montana possa prendere servizio come dirigente dell’Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della prefettura di Agrigento. Un incarico che si estenderà su un periodo di tre anni. Montana sarà collocato in aspettativa non retribuita non prima di metà ottobre. La data precisa verrà definita a breve.