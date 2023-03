Disabilità, Aliotta: “Bene aperture giunta ma ci sono ancora criticità”

Gela. Aperture dalla giunta ma rimangono le criticità su tanti servizi per la disabilità. Si è riunita l’assemblea straordinaria della Consulta. “L’assemblea ha preso atto delle aperture dimostrate dalla nuova giunta comunale con particolare riferimento all’avvio del servizio Asacom scolastico e alla pubblicazione dell’avviso rivolto alle famiglie per richiedere l’erogazione del servizio di trasporto obbligatorio verso i centri di riabilitazione. Si è sottolineato, tuttavia – dice il presidente Livio Aliotta – il fatto che permangono ancora criticità per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico, l’erogazione dei servizi connessi alla disabilità grave in favore dei minori, e le numerose carenze nel campo della sanità con particolare riferimento alle gravissime carenze della psichiatria e del centro autismo-centro diurno per l’autismo”. La Consulta chiederà un incontro con l’amministrazione comunale, anche per capire quali azioni intenda intraprendere per eliminare le barriere architettoniche per l’accesso al mare, in vista della prossima stagione estiva. L’ex assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo, in settimana, ha spiegato che ci sono tanti ritardi anche rispetto al regolamento per il trasporto disabili, approvato durante il suo mandato.