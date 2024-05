Disagi idrici, le segnalazioni dai quartieri proseguono: da giorni senza forniture in via Socrate

Gela. Le segnalazioni continuano ad essere costanti. Ci sono diverse zone della città che fanno i conti con l’acqua che non c’è o che comunque viene distribuita al culmine di lunghe attese. Succede in alcune vie a Caposoprano ma anche a ridosso del centro storico. Un’ulteriore emergenza pare ormai piuttosto conclamata in via Socrate. Da circa una settimana, diverse famiglie non hanno alcuna fornitura. Sembra che anche in questo caso non abbiano avuto riscontri concreti da Caltaqua.