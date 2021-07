Discarica Cipolla, decreto Regione: 10 milioni in bilancio, “Comune soggetto attuatore”

Gela. Ieri, l’amministrazione comunale e i funzionari regionali hanno concluso l’accordo per finalizzare gli interventi di messa in sicurezza dell’ex discarica industriale di Marabusca. Il finanziamento complessivo ammonta a tredici milioni di euro. Nelle stesse ore, il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha rilasciato il provvedimento che conferma lo stanziamento, in bilancio, di poco più di 10 milioni di euro. Sono i fondi necessari per la messa in sicurezza dell’ex discarica Cipolla. E’ l’altro sito locale che per decenni è stato utilizzato per stoccare idrocarburi e sostanze pericolose. L’accordo di programma, attraverso il Ministero della transizione ecologica, era stato definito lo scorso anno. Così come già deciso per gli interventi destinati a Marabusca, anche per l’ex discarica Cipolla sarà il Comune a fare da soggetto attuatore. Coordinerà tutte le attività e gestirà i fondi, informando periodicamente la Regione.