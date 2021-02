Domenica sul lungomare nonostante le restrizioni, assembramenti e auto in coda

Gela. Tanti, questa mattina, hanno anticipato la zona gialla e nonostante i divieti, compreso quello di stazionamento sul lungomare, si sono riversati nella zona. Chiaramente, come è accaduto anche di recente, troppi assembramenti, nonostante l’emergenza Covid in città sia tutt’altro che superata, nonostante i numeri in riduzione. Il lungomare Federico II di Svevia si conferma uno dei punti più a rischio in città, perché molti lo scelgono come luogo di incontro, pur se le restrizioni sono ancora pienamente in vigore.