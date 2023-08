Dopo quarantatré anni di nuovo insieme gli ex alunni della V A dell’Itis

Gela. Sono passati quarantatré anni dal diploma conseguito all’istituto tecnico industriale. Nonostante il tempo trascorso, i ricordi rimangono. Gli ex alunni della V A si sono dati appuntamento per ritrovarsi e per ricordare anche chi non c’è più. Qualcuno non ha potuto esserci perché lontano, per ragioni familiari e di lavoro. E’ stata comunque l’occasione per una serata all’insegna di un tuffo nel passato. Un ritorno, per qualche ora, ad esperienze che non si dimenticano.