Doppia “censura” ad un insegnante del commerciale “Sturzo”: giudice le annulla entrambe

Gela. Due “censure”, entrambe annullate dal giudice civile del tribunale. Le decisioni favorevoli sono state emesse nei confronti di un insegnante dell’istituto tecnico commerciale “Sturzo”. Ad irrogargliele era stato il dirigente scolastico. Il docente, che ha la cattedra di diritto ed economia, in un primo caso era stato “censurato” per un presunto ritardo nell’ingresso in classe. Secondo il dirigente, in quel frangente avrebbe lasciato senza custodia i suoi alunni. In realtà, come ha dimostrato il legale dell’insegnante, l’avvocato Francesco Cagnes, non ci sarebbe stato nessun ritardo. Nel corso dell’esame di alcuni testimoni, tutti collaboratori scolastici, è emerso che docente e capo dell’istituto avevano avuto uno scambio di vedute al momento dell’ingresso a scuola. Nessun ordine violato da parte dell’insegnante. Inoltre, il giudice civile Valeria Vincenti ha spiegato, in sentenza, che il dirigente non è riuscito a provare la presunta violazione. La decisione favorevole all’insegnante, in questo caso, è ormai definitiva. Ma il giudice ha accolto un altro ricorso presentato dal legale dell’insegnante. E’ stata annullata una seconda censura. Al docente, che svolge la professione di avvocato, veniva contestato un presunto conflitto di interessi, dato che ha assunto la rappresentanza legale di un collega (come parte civile), in un procedimento penale avviato contro lo stesso dirigente scolastico.