Ventidue milioni di euro di false compensazioni, giudizio immediato per Marchese: chiuse indagini

Gela. Solo qualche settimana fa, è stato nuovamente raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di aver strutturato un sistema di false compensazioni per conto della stidda. L’imprenditore trentatreenne Rosario Marchese è coinvolto nella maxi inchiesta che ha messo insieme le risultanze investigative delle indagini “Stella cadente” e “Leonessa”. Già lo scorso aprile, però, i magistrati della procura avevano scoperto un altro presunto giro illecito di false compensazioni. Un affare stimato in circa ventidue milioni di euro e con base nel Nord Italia, dove ormai Marchese si era trasferito. I pm, nei suoi confronti, hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Allo stesso tempo, sono state chiuse le indagini che hanno portato ad emettere provvedimenti restrittivi per il presunto prestanome di Marchese, il trentacinquenne Giuseppe Nastasi, e ancora per il consulente agrigentino Salvatore Sambito, per l’imprenditore Rosario Barragato, l’avvocato Roberto Golda Perini e il procacciatore Gianfranco Casassa. L’elenco dei coinvolti è ancora più lungo.