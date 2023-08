Doppio appuntamento con “In vino Ghelas”: “Divertimento e valorizzazione dei luoghi della città”

Soddisfatto il presidente dell’associazione culturale “Cambiamenti”, Peppe Perna. “In Vino Ghelas parte con un obiettivo ben preciso, valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale e portare i giovani della città in luoghi che non frequentano abitualmente o che non hanno mai visitato, così abbiamo cominciato e cosi stiamo continuando con coerenza. Essere arrivati al quarto anno di fila – dice Perna – è una grande soddisfazione, il merito è di tutti coloro i quali ogni anno lavorano alla minuziosa organizzazione di questo evento molto complesso. Il mio ringraziamento va a tutti i membri dell’associazione, ai vari collaboratori che in occasione dell’evento lavorano con noi e soprattutto ai tanti presenti, anche non residenti, che ogni anno prendono parte e ci spingono a fare meglio per regalare un’esperienza unica, perché è proprio questo l’obiettivo di In Vino Ghelas. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale, il settore ambiente per la concessione della villa comunale, e l’assessore Salvatore Incardona per il patrocinio gratuito concessoci. Noi crediamo in Gela e nel rilancio della città, serve un dialogo aperto con le istituzioni e idee innovative che possano contribuire alla realizzazione di eventi che facciano restare i giovani in città e siano anche attrattivi per i centri limitrofi. Noi ci siamo e continueremo a fare la nostra parte. L’appuntamento è per il 9 e il 23 agosto sempre in villa comunale”.