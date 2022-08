Doppio colpo dalla Croazia per il Gela FC

Gela. Due nuovi colpi del Gela FC, stavolta direttamente dalla Croazia. Approdano a Gela Stjepan Olujic e Luka Valenti, nati rispettivamente nel 2001 e 2000. Entrambi i giocatori hanno giocato negli ultimi 6 mesi nel Santa Croce, in Eccellenza.

Olujic è dotato di un fisico possente ed è alto 187 cm. In Croazia ha iniziato a giocare nei senior all’età di 18 anni nella terza serie croata, per poi passare al Santa Croce in Italia. Per quanto riguarda Valenti, si tratta di un esterno d’attacco che può giocare su entrambe le fasce per la sua bravura sia col piede destro sia con quello sinistro.