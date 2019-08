Dubbi incompatibilità, mancano ancora tanti curriculum di assessori e consiglieri

Gela. Sono stati i consiglieri comunali di opposizione, solo qualche settimana fa, a chiedere ufficialmente all’ex segretario generale del Comune Salvatore Pignatello (adesso insediatosi a Termini Imerese) di avviare una verifica su eventuali cause di incompatibilità degli assessori della giunta del sindaco Lucio Greco e dei presidenti delle commissioni consiliari. C’è stato chi si è spinto a sostenere la necessità di rivedere la griglia delle stesse commissioni. Al momento dell’istanza avanzata dal drappello di opposizione, anche il sito ufficiale del Comune non era d’aiuto. Mancavano del tutto i curricula dei consiglieri in carica e degli assessori di Greco. Nel frattempo, qualcosa si è mosso, anche se mancano ancora informazioni importanti. Nella sezione del sito dedicata agli assessori, si può consultare solo il curriculum del vicesindaco Terenziano Di Stefano. Sono assenti tutte le informazioni sugli altri componenti della giunta. Non sono stati inseriti i curricula, ma ci sono le dichiarazioni sostitutive, con le quali gli assessori escludono eventuali cause di incompatibilità. Qualche informazione in più, invece, si può acquisire rispetto alla posizione di quindici consiglieri comunali. I rispettivi curriculum sono stati caricati nell’apposita sezione del sito istituzionale del municipio. All’appello ne mancano nove, ben distribuiti tra maggioranza e la stessa opposizione (che ha fatto richiesta di valutare eventuali situazioni di incompatibilità). Al momento, non sono presenti i curriculum vitae del leghista Giuseppe Spata, dell’esponente di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, del consigliere di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, della grillina Virginia Farruggia, della dem Alessandra Ascia, di Romina Morselli di “Un’Altra Gela”, di Valeria Caci del Popolo della Famiglia, di Vincenzo Cascino “Azzurri per Gela” e Diego Iaglietti di “Una Buona Idea”.