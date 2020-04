Due giorni di disinfezione della città, ecco il calendario e le zone interessate

Gela. Dalle ore 21:00 di stasera, sabato 4 aprile, e fino alle ore 06:00 di domani, domenica 5 aprile, facendo seguito alla Ordinanza Sindacale n. 229 del 20/03/2020, con l’ausilio di operatori locali e con il supporto professionale di tecnici che hanno dato la disponibilità a titolo gratuito, è stata disposta una urgente attività di prevenzione igienico-sanitaria con disinfezione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali attraverso l’utilizzo di una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1%, previa acquisizione parere ASP CL.

Questo il calendario

Sabato sera – dalle ore 21:00

Manfria Roccazzelle, area bar 3P, Aias, Femminamorta, Marchitello, contrada Barbabianca, Macchitella, zona Scavone, Caposoprano zona Nord e zona Sud, Corso Salvatore Aldisio, Via Crispi, Via Recanati e traverse, via Butera da via Venezia a quartiere Borgo Valentina, Fondo Iozza.