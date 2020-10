E’ ancora allarme Covid, Greco e Gnoffo: “103 positivi ma numeri potrebbero aumentare”

Gela. Nuove misure, immediatamente attuabili, non ce ne sono, ma l’amministrazione comunale attende che si pronuncino eventualmente la Regione e il governo. La situazione generale del contagio da Covid in città è però sempre allarmante. Il sindaco Lucio Greco, nel pomeriggio di oggi, ha convocato una nuova riunione urgente. Ha messo insieme un tavolo tecnico, con consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni locali. “Asp oggi ci ha comunicato che sono 103 i positivi – ha detto Greco – 97 sono in isolamento domiciliare e purtroppo non escludiamo che i numeri possano aumentare”. Il sindaco e l’assessore Nadia Gnoffo hanno fatto un quadro dell’attuale situazione. Asp ha confermato che sta completando le procedure per nuovo personale. “Abbiamo chiesto anche i test rapidi”, ha detto Gnoffo. Il reparto di malattie infettive, che non è centro Covid, secondo il sindaco e l’assessore sarebbe comunque operativo. “I centri Covid li decide la Regione – ha detto ancora l’avvocato – ma potremmo chiedere la riattivazione in città, se le condizioni si aggravassero ancora di più”. Greco e l’assessore hanno escluso che esistano focolai veri e propri e hanno parlato di una situazione sotto controllo nelle scuole.