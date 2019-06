Ecologia integrale per prendersi cura della “casa comune”

A conclusione dei lavori si terrà la visita agli Orti Sociali “Laudato SI” di via Europa, dove un terreno abbandonato è stato trasformato in un meraviglioso spazio con 100 orti adottati dalle famiglie di Gela in cui si pratica agricoltura naturale e sostenibile e sarà presentato il laboratorio delle erbe aromatiche. Un progetto voluto dalla Diocesi di Piazza Armerina e dalla Famiglia dei Discepoli fondata da Padre Giovanni Minozzi.

L’iniziativa è promossa da una grande rete di associazioni ed enti partner, tra i quali la Diocesi di Piazza Armerina, la diocesi di Rieti, il MoVI, l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, la rete del progetto “The Youth City Factory” e di “Crescere Insieme”, il Comitato della via Francigena Fabaria comitato di Gela, l’associazione Smaf, la rete del servizio per la Pastorale Giovanile, il progetto Clinico le Ginestre, il Cesvop, la casa del Volontariato e altre realtà.