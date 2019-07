Gela ufficialmente fuori dalla Serie D, ora la nuova corsa contro il tempo

Per la Gela calcistica strada tutta in salita, considerato che da domani in poi si potrà presentare domanda in Lega per ottenere una nuova iscrizione. La lettera del sindaco è partita nel tardo pomeriggio di oggi, poiché il sindaco Lucio Greco stamattina è stato impegnato a Palermo per la questione idrica.

Confermiamo la presenza di alcuni gruppi interessati a creare una nuova società. Ma bisogna fare in fretta. Mancano solo otto giorni e serve anche forte spinta mediatica e politica sportiva per garantire la presenza di una compagine gelese in una serie dilettantistica consona che non sia la Prima categoria.