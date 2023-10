Sorride la Nuova Città di Gela, vittoria per 3-0 contro l’Antares Ragusa

Gela. Vittoria per la Nuova Città di Gela nella prima amichevole stagionale. Gara mai in discussione tra le giallonere e le avversarie dell’ASD Antares Ragusa. Il risultato finale è di 3-0: primo set vinto 25-22, secondo set vinto 25-21 e terzo set vinto 25-14. Coach Gaetano Callea ha fatto ruotare tutte le ragazze, ottenendo degli spunti positivi da ciascuna di loro. La squadra è ancora in fase di rodaggio ma iniziano già ad intravedersi i primi risultati nonostante molte ragazze non abbiano mai giocato insieme.