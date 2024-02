Nuova Città di Gela più compatta che mai, 3-1 rifilato al Vittoria

Gela. La Nuova Città di Gela vince contro la Koira di Vittoria con il risultato di 3-1. Si tratta del terzo successo di fila per la squadra del presidente Alessandro Grasso dopo le vittorie contro Adrano e Paternò, anch’esse per 3-1. Primo set equilibrato, con la squadra di casa che gestisce meglio i punti finali del set e, grazie anche ad ottime battute, riesce ad imporsi per 25-19. Secondo parziale non all’altezza delle giallonere, parse un po’ stanche dopo la trasferta di domenica a Paternò. Le vittoriesi ne approfittano e salgono in cattedra pareggiando i conti, nonostante il rischio più che concreto di essere rimontate dopo un largo vantaggio sulle giallonere non sfruttato al meglio. Nel terzo set esce il forte carattere del Gela, nonostante qualche decisione arbitrale dubbia. Le ragazze di coach Nuccio Chirdo si riportano in vantaggio grazie ad un terzo set di altissimo livello col risultato di 25-23, per poi mettere i puntini sulle i e vincere definitivamente la gara.