L’Akragas fa valere la sua superiorità contro il Gela

Nel secondo tempo cambia tutto, a partire dai giocatori. Esordio tra i pali per il giovane Vincenzo Galesi. Pochi minuti dal fischio di inizio della seconda frazione e Angelo Rechichi, difensore gelese schierato oggi titolare dal tecnico degli agrigentini Marco Coppa, percorre tutta la fascia destra per poi calciare a giro sul primo palo siglando il gol dell’1-0. Mister Fausciana decide allora di far rifiatare i titolari e concede largo spazio ai giovani delle juniores e degli allievi. L’Akragas ne approfitta, sfrutta il mismatch e dilaga arrivando fino al risultato finale di 4-0 con i gol di Liga, Fragapane e Perez. Gela che regge bene il confronto fino all’ingresso degli under e dimostra di poter essere ancora competitivo per l’imminente inizio del girone di ritorno di Eccellenza.