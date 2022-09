Election day, Greco ha incontrato Maganuco: “Conosce i problemi, disamina su progetti”

Gela. L’alleanza con i renziani nella giunta comunale è finita ormai da qualche mese, il sindaco Lucio Greco, che ha aperto una fase di “ascolto” dei candidati alle politiche per il collegio locale e alle regionali, ha comunque incontrato l’avvocato Emanuele Maganuco, in lizza per la Camera nella lista che mette insieme Italia Viva e Azione. Il primo cittadino aveva inaugurato il giro di confronti con la forzista Stefania Craxi. Sono stati diversi i temi toccati ieri nel corso del colloquio con Maganuco. “Coerentemente con quanto annunciato nei giorni scorsi, sto man mano incontrando a Palazzo di Città tutti i candidati alle politiche e alle regionali che stanno presentando formale richiesta, a prescindere dalla collocazione politica e dai colori di partito. Ieri – dice Greco – ho incontrato l’avvocato Emanuele Maganuco, candidato alla Camera all’uninominale con il Terzo Polo. Con il professionista, che naturalmente conosce già bene i problemi e le criticità che la città sta vivendo, abbiamo approfondito una serie di temi molto attuali, soffermandoci, in particolare, sui vari iter progettuali in corso. Dalla portualità al Cis, dall’area di crisi complessa al polo per l’idrogeno, dal progetto “Ciliegino” ai problemi del settore agricolo. Abbiamo fatto insieme una disamina complessiva di tutto il lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione e che sono già a Palermo o devono passare dalla Regione, per l’approvazione e i finanziamenti”.