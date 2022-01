Emergenza Covid, Romano duro sui social: “Il governo della città ha una strategia?”

Gela. Il capogruppo di Forza Italia Luigi Di Dio, ieri, ha fatto emergere non poche incomprensioni interne al partito, ad iniziare da quelle che hanno portato alla riconferma dell’assessore Nadia Gnoffo. Dagli stessi banchi dell’assise civica, l’altro forzista Carlo Romano, affidandosi ai social, ha lanciato forti preoccupazioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria, da parte dell’amministrazione comunale. Romano ha spesso segnalato i troppi silenzi del sindaco, su certi temi, ma anche la tendenza a non condividere strategie comuni, nonostante l’alleanza di governo della città. Davanti all’avanzare del contagio, il forzista appare molto preoccupato. “518 positivi a Gela. La nebbia all’orizzonte. Hub vaccinale Covid-19 stracolmo. Drive-in a Gela adeguato alle esigenze della collettività. Asp efficiente e responsabile. Mmg in prima linea. Il contagio non si ferma. Che manca. Lo chiedo al governo della città. Che manca? C’è una strategia? Una idea? Un copiato? Un esempio? Una visione? La paura c’è”, scrive sulla sua pagina social. Romano, probabilmente, si fa interprete, anche politico, del timore generato da numeri, che appunto ieri hanno fatto segnare altri 518 casi di positività, in appena ventiquattr’ore. Il forzista fa capire che il metodo assunto dall’amministrazione comunale non sta producendo effetti. Ieri, il sindaco ha scritto a tutti gli enti competenti, per avere il rilascio del parere tecnico-sanitario, che possa consentirgli di attivare la Dad, posticipando la ripresa delle lezioni, in presenza.