Emergenza sanità, domani vertice in Comune: Greco, “trovare soluzioni al disastro”

Gela. Domani mattina, si terrà in Comune il vertice sull’emergenza sanitaria, dovuta al depotenziamento del nosocomio “Vittorio Emanuele”. E’ stato il sindaco Lucio Greco a volerlo. Il primo cittadino ribadisce che la situazione attuale dell’ospedale è “drammatica”. “Il sistema scolastico e i servizi sanitari, a cominciare naturalmente dall’ospedale, sono due dei pilastri che sorreggono una comunità. Ora, mentre riguardo alla scuola siamo, oggettivamente, sulla stessa linea delle altre città, per quanto riguarda invece la condizione del nostro ospedale, ci troviamo in una condizione drammatica ed assolutamente inaccettabile. È compito di tutti, politici, assessori regionali, manager, cercare di capire le ragioni di questo disastro e correre immediatamente ai ripari. Pur sforzandomi di giustificare tutte le difficoltà oggettive incontrate dall’Asp nell’assumere personale medico, trovo una certa difficoltà a comprendere le ragioni che, di fatto, privano la nostra struttura di servizi assolutamente necessari. Come sindaco di una città costantemente monitorata da tante agenzie interministeriali per il grave ed atavico degrado ambientale – spiega Greco – non posso accettare questo stato di cose. I manager dell’Asp di Caltanissetta non devono allontanarsi dal fondamentale principio di considerare che la nostra città, per i sacrifici fatti, va tutelata, curata e difesa nei suoi bisogni primari”.