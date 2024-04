“Eni Rewind continua a non rispettare gli accordi”, sciopero dei lavoratori: “Poca chiarezza”

Gela. Orari di lavoro eccessivi e accordi non applicati. I lavoratori di Eni Rewind e le organizzazioni sindacali del settore sono pronte allo sciopero, nel sito locale. E’ previsto per lunedì. “I lavoratori della società dell’Eni che si occupa della riqualificazione e del risanamento ambientale ricevono pressioni per proseguire le attività anche fuori dall’orario di lavoro ordinario. Nel corso delle riunioni intercorse tra i sindacati e la direzione aziendale – spiegano i segretari di Filctem, Femca e Uiltec – non si è mai chiarito il ruolo della società nella gestione futura degli impianti biologici che, come riportato dagli organi di stampa, pare siano destinati al gestore pubblico come previsto dalla normativa vigente, mettendo in apprensione per il futuro occupazionale sul territorio cittadino”. I segretari Rosario Catalano, Lorena Di Cristina e Maurizio Castania ribadiscono che l’azienda della multinazionale adotta una linea del tutto difforme alle intese.