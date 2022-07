“Ennesima crisi idrica inaccettabile”, Greco a Conti: “Ati prenda provvedimenti, è indecente”

Gela. “Ho chiesto al presidente dell’Ati una relazione dettagliata su quello che è accaduto in questi giorni in città. E’ inaccettabile che ogni estate i quartieri rimangono senza acqua. Vanno presi provvedimenti di rigore”. Il sindaco Lucio Greco, questa mattina, al culmine di una nuova crisi idrica, ha avuto un incontro in municipio con il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, presidente dell’Assemblea territoriale idrica. “Siamo ritornati alle autobotti, è indecente – dice Greco – ho chiesto che Conti venisse in città e nel corso dell’incontro ho sottolineato che non si può andare avanti così. Ho manifestato tutto il mio rammarico. Ci sono tanti cittadini, di quartieri diversi, preoccupati per i gravi disagi che stanno provando, anche se da ieri sera l’erogazione è ripresa. E’ inaccettabile, lo ribadisco. Il palleggiamento continuo tra Caltaqua e Siciliacque deve finire. Vanno fatte le verifiche e devono essere decise sanzioni”.