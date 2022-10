Esordio Melfa’s sfortunato, con Catania è punto a punto ma si impongono gli etnei

“C’è tanto rammarico per il risultato – commenta coach Salvatore Bernardo – è stata una partita combattuta punto su punto, purtroppo non siamo riusciti a prendere il largo quando ci siamo portati in vantaggio. Sono orgoglioso del gruppo, bisogna sempre ricordare che il nostro è uno dei roster più giovani della categoria, quindi è comprensibile qualche sbavatura. Venderemo cara la pelle ogni partita. Sono fiducioso per la stagione”

“Nonostante il risultato – afferma Orazio Ventura – sono soddisfatto della prestazione. Considerando le assenze e la giovane età del roster abbiamo messo in grande difficoltà il Cus Catania. Questa per me è stata la prima partita al PalaLivatino, un’emozione unica”