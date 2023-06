Estate gelese, pubblicato l’avviso: progetti da pèresentare entro il 29 giugno

Gela. Le difficoltà finanziarie, in municipio, non mancano soprattutto in questa fase. C’è però l’intenzione di concentrarsi non solo sull’evento dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato ma anche sul cartellone dell’estate gelese. L’assessore Salvatore Incardona ha firmato l’avviso per la presentazione dei progetti. Potranno essere inoltrati entro il 29 giugno. Le istanze vanno depositate all’ufficio protocollo entro le ore 17 del 29 giugno oppure tramite pec indirizzata a [email protected] entro la mezzanotte del 29 giugno.