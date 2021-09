Estorsione e droga, Scicolone torna libero: confermata detenzione per altri indagati

Gela. L’arresto non è stato convalidato, secondo il giudice non ci sono i presupposti. Torna in libertà il trentenne Francesco Scicolone, che negli scorsi giorni era stato fermato dai carabinieri, con la pesante accusa di estorsione, nell’ambito di un giro di cocaina. Ieri, difeso dall’avvocato Rosario Prudenti, davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha respinto gli addebiti, rilasciando dichiarazioni spontanee. Ha escluso di conoscere la vicenda ricostruita dagli investigatori, né avrebbe mai avuto rapporti con il giovane che ha denunciato i fatti. La difesa ha sostenuto la piena estraneità del trentenne e il giudice ha accolto la linea. Rimangono in carcere, invece, gli altri due coinvolti, Ruben Raitano e Giacomo Tumminelli, sui quali pesano le contestazioni maggiori.