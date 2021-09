Covid, morto un paziente gelese e 4 decessi in provincia: in città 8 nuovi positivi

Gela. Il contagio Covid in città fa un altro decesso. Asp comunica la morte di un paziente gelese ricoverato in un altro presidio fuori città. Risultano deceduti anche un paziente di Mazzarino, 2 di Caltanissetta e uno di San Cataldo. In città, nelle ultime 24 ore, risultano 8 nuovi contagi a fronte di 36 guariti. La curva complessiva è a 487 positivi. Non risultano nuovi ricoveri.