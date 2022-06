Estorsioni dei clan niscemesi, imprenditori gelesi in aula: dovevano pagare per lavorare

Caltagirone. Sono stati sentiti, davanti al collegio penale del tribunale di Caltagirone. Diversi imprenditori gelesi, che in passato hanno gestito lavori e appalti pubblici a Niscemi, hanno confermato le pretese dei clan, per la messa a posto. Un’inchiesta della Dda di Catania permise di fare luce sul ruolo delle organizzazioni di mafia, sia di Cosa nostra che della stidda, all’epoca in grado di imporre i pagamenti agli imprenditori che lavoravano a Niscemi, così da evitare ritorsioni e danneggiamenti. Gli imprenditori gelesi, impegnati nel settore rifiuti ma anche in quello edile, sono parti civili. Sono rappresentati dagli avvocati Fabrizio Ferrara, Stefano Scepi, Laura Cannizzaro e Salvatore Falzone. Sono parti civili, inoltre, sia il Comune di Niscemi, con l’avvocato Aurelio Lattaferro, sia l’associazione antiracket “Gaetano Giordano”, con il legale Valentina Lo Porto. Gli imprenditori hanno risposto alle domande dei legali e della procura antimafia. Le contestazioni sono mosse a Francesco Amato, Gianfranco Arcerito, Salvatore Blanco, Salvatore Di Pasquale, Salvatore Ferrara, Salvatore Mastrantonio, Francesco Melfa, Salvatore Perticone, Rosario Russo, Rosario Zarba e Giuseppe La Russa.