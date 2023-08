Eventi sbarco, possibile interrogazione: Cascino, “serve quadro completo costi sostenuti”

Gela. Una rendicontazione completa dei costi affrontati dall’ente comunale per gli eventi dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Potrebbe essere al centro di un’interrogazione. Il consigliere comunale della Dc Vincenzo Cascino sta valutando se proporre l’iniziativa istituzionale, in consiglio. Di certo, eventualmente anche sotto altre forme, intende avere riscontri precisi dall’amministrazione comunale. “Mi pare giusto capire se sono stati spesi dei fondi e quali cifre sono state impegnate – spiega il consigliere – di fatto, gli eventi dello sbarco, con la commemorazione ufficiale, non penso abbiano determinato un grande incremento del tessuto economico locale né hanno generato un consistente afflusso turistico, come era stato inizialmente ipotizzato. Avere i numeri precisi è utile anche per informare la città”. Cascino ritorna sul prelievo che è stato effettuato dal fondo di riserva del sindaco. “Sono state prelevate somme per quasi sessantamila euro – aggiunge – anche da questo punto di vista bisognerebbe fare maggiore chiarezza, dato che il fondo di riserva è destinato a situazioni di emergenza e a spese indifferibili. Ci sono tante altre priorità in città, come avevo già sottolineato”. Le somme dal fondo del sindaco sono state autorizzate per anticipare le spese degli eventi dello sbarco, da rendicontare per avere la successiva copertura della sponsorizzazione di Eni.