Tracollo sistema sanitario locale, pazienti dirottati in altre strutture: Di Stefano, “intervenga prefetto”

Gela. Un tracollo senza soluzioni e Asp non fa nulla per invertire la rotta del sistema sanitario cittadino. I dirigenti di “Una Buona Idea” e l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano descrivono un management dell’azienda sanitaria praticamente impalpabile e chiedono un intervento urgente del prefetto. “Ci sono solo due modi di trattare i malati o i potenziali malati, prendendosene cura o dimenticarsene. In un sistema manageriale Asp degno di questo ruolo, i malati non dovrebbero essere abbandonati a loro stessi. La fotografia dei fatti è impietosa e da qualsiasi angolazione la si guardi, il filo conduttore è uno – spiega Di Stefano – per il sistema manageriale, gli ammalati sono fastidiosi perché hanno pure l’ardire di pretendere che ci si occupi di loro, sono pesanti perché sono tanti e non abbastanza sono invece i servizi che sono nulli. Per il sistema manageriale, gli ammalati sono inutili. Proprio perché inutili, pesanti, fastidiosi, allora che viaggino per avere servizi e si rechino presso altre strutture, perché la nostra Asp ha ben altro da fare. Ci dica, però, cos’altro ha da fare? Ci dica quali sono le priorità e in cosa è impegnata? Perchè, di certo, allo stato non mi sembra impegnata a risolvere i problemi del nostro ospedale. Lo scenario è degno della peggiore prova di spregio contro i cittadini e i pazienti. Si assiste ad uno spostamento di pazienti da un ospedale all’altro per ricevere le prestazioni sanitarie. Non sempre peraltro tutti sono in condizioni fisiche ed economiche per muoversi da un posto all’altro, non ultimo il caso del reparto di ortopedia dove le attività, a causa del poco personale, proseguono a rilento e stanno costringendo i cittadini a veri viaggi della speranza presso altre strutture, soprattutto al “Sant’Elia” di Caltanissetta”. In città, sta diventando quasi impossibile avere un sostegno sanitario. “C’è anche in altri reparti una carenza di personale e quindi di cure e servizi che ha trasformato l’ospedale in un fantasma e ci ha concretamente detto cosa pensa Asp dei pazienti o potenziali tali. Si ritiene evidentemente che non sia loro compito occuparsi dei pazienti. Da Asp lasciano intendere che quasi quasi è meglio non disturbarli – aggiunge Di Stefano – con questo filo conduttore in spregio agli ammalati, lo scenario peggiora ancor di più se si pensa ai tantissimi malati soprattutto oncologici che sono costretti a recarsi a Caltanissetta, presso la commissione medica Inps, in mancanza dell’istituzione medica in città. Anche in questo caso, la domanda è ancora la stessa, Asp ha altro da fare piuttosto che non occuparsi degli ammalati oncologici? Questa è la fotografia generale dei fatti ed è impietosa. Se esistesse un registro degli spostamenti dei nostri ammalati, obbligati a viaggiare per controlli medici o per curarsi, avremmo davanti quasi certamente un dato paragonabile ai profughi del Mediterraneo. Non è una colpa ammalarsi né è una colpa avere bisogno di un servizio o di una prestazione sanitaria qualunque questa sia, è una colpa invece che il potente sistema manageriale tra prendersi cura degli ammalati o dimenticarsene scelga da troppo tempo ormai la seconda opzione e il timore che la dimenticanza sia ormai la regola è reale al punto che è il momento che sua eccellenza il prefetto, nell’esercizio delle proprie funzioni intervenga a tutela dei tanti cittadini e ammalati trattati senza rispetto”.