Ex discarica Cipollina, necessaria una caratteriazione ambientale delle aree esterne

Gela. L’ex discarica Cipollina, dopo la conclusione del ciclo dei rifiuti, ha sempre generato criticità soprattutto rispetto agli sversamenti di percolato. Un mese fa, il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per dirigenti e funzionari comunali, accusati di presunte omissioni. A Palazzo di Città, negli scorsi mesi, è stata formalizzata l’assegnazione di un incarico per la progettazione delle opere di chiusura e messa in sicurezza del sito e per la bonifica dei terreni delle aree limitrofe, quelle più colpite dalle perdite di percolato. Prima, però, c’è la necessità di un piano di caratterizzazione ambientale. I tecnici del settore comunale ambiente e decoro urbano hanno concluso la procedura individuando una società di ingegneria, la “Delta Emme srls”. Attraverso il sistema Mepa, si è provveduto ad affidare l’incarico.