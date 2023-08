Pnrr, collegamento tra l’area portuale e l’asse viario: ok giunta a convenzione con Zes

Gela. Allo stato, è l’unico investimento che passa dai fondi Pnrr e che viene coordinato dalla Zes della Sicilia orientale. Va avanti l’iter per il progetto del collegamento tra l’area portuale locale e l’asse viario. In totale, il commissario Zes Alessandro Di Graziano ha ottenuto il via libera per fondi da dieci milioni e mezzo di euro. Negli scorsi mesi, sono stati chiusi gli studi preliminari per lavori che riguarderanno sia l’area portuale locale sia quella di Licata. Ci sono stati sopralluoghi, condotti dai tecnici e dagli assessori Francesca Caruso e Romina Morselli. L’amministrazione comunale sta attuando tutti i passaggi propedeutici. La giunta, ieri, ha approvato la convezione che verrà sottoscritta. Sarà Invitalia ad operare come centrale unica di committenza in un intervento coordinato dalla Zes. Gli assessori, come da indicazioni, hanno autorizzato il sindaco Lucio Greco a sottoscrivere proprio la convenzione che non pone alcun tipo di onere finanziario in capo a Palazzo di Città. Quello del collegamento tra l’area portuale e l’asse stradale fu una delle prime ipotesi di intervento valutata in confronti che Di Graziano condusse con l’amministrazione comunale.