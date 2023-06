“Ex esponenti Pc stanno con il centrodestra di alcuni indagati”, Greco: “Spieghino gestioni passate”

Gela. I “responsabili”, tutti di centrosinistra e civici, sono stati decisivi nel depotenziare la sfiducia del centrodestra. Hanno ottenuto le dimissioni chieste al sindaco Lucio Greco e non hanno più supportato la mozione, ritenendola solo una forma di “vendetta personale” verso il primo cittadino. Una strategia che non ha convinto alcuni pezzi del centrosinistra locale. Ieri, l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, è stato generico ma al contempo assai netto. “Excusatio non petita, accusatio manifesta, ovvero scusa non richiesta, accusa manifesta – ha scritto richiamando probabilmente quanto spiegato dal segretario dem Guido Siragusa – i voli pindarici da trapezisti, per cercare giustificazioni mettendo pezze a buchi che sono voragini, sono l’epilogo più triste che si poetesse immaginare”. Il sindaco Lucio Greco vede contraddizioni politiche e si rivolge proprio ai “critici” del centrosinistra. “Spiegare, ai propri iscritti e ai propri elettori – dice Greco – di condividere le scelte del centrodestra e in particolar modo di alcuni suoi personaggi chiacchierati ed indagati, dovrebbe far arrossire di vergogna chi si presenta come difensore della gente perbene, degli anziani e dei lavoratori discriminati per interessi personali”.