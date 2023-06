Videosorveglianza, nuovo finanziamento confermato: Morselli, “rafforzeremo nostro sistema”

Gela. Questa mattina, con il coordinamento della prefettura di Caltanissetta, sono state presentate le iniziative dei finanziamenti concessi per nuovi sistemi di videosorveglianza. Tra gli enti che hanno avuto accesso c’è anche il Comune di Gela. L’assessore Romina Morselli era alla presentazione. Nel suo intervento ha ricordato che l’amministrazione ha sanato le mancanze di chi aveva gestito in precedenza. “Fino ad oggi – ha spiegato – il Comune non aveva mai avuto la possibilità di accedere ai finanziamenti. Ci siamo riusciti e sarà fondamentale per integrare il sistema che stiamo già realizzando, con nostre risorse”.